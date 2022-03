Deutlich weniger Straftaten im Nordschwarzwald

Die Kriminalität im Bereich des Polizeipräsidiums Pforzheim ist auf einem historischen Tiefstand. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Demnach ist die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. "In punkto Sicherheit spielen wir im Land in der Championsleague", sagte Polizeipräsident Wolfgang Tritsch. Grund: In den Landkreisen Enzkreis, Calw und Freudenstadt sowie in Pforzheim sei die Zahl der Straftaten in fast allen Bereichen, von Gewaltdelikten bis zum Diebstahl, um durchschnittlich zwölf Prozent gesunken. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl liege Pforzheim bei den Städten und der Enzkreis bei den Landkreisen landesweit auf Platz zwei und damit deutlich unter dem Landesschnitt. Doch es gebe auch negative Ausnahmen. So hätten sich die Fälle von Kinderpornografie fast verdoppelt, auch bei häuslicher Gewalt und bei Urkundenfälschungen - Stichwort falsche Impfpässe – gebe es deutliche Zuwächse. Auch die Gewalt gegen Polizeibeamte stagniere mit mehr als 400 Verletzten auf hohem Niveau.