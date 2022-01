Kriegsgräber - Orte des Lernens und Erinnerns

Das Gedenken an die toten Soldaten der beiden Weltkriegen wachzuhalten - das ist eine Kernaufgabe, um die sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seit rund 70 Jahren auch in Baden-Württemberg kümmert. Ein besonderes Anliegen des Vereins ist dabei die Jugend- und Bildungsarbeit, mit dem Ziel, jungen Menschen die Bedeutung von Krieg und Gewalt begreifbar zu machen. Auf Einladung der Grünen Landtagsabegeordneten Andrea Schwarz fand am Freitag auf dem Bruchsaler Soldatenfriedhof eine kleine Führung mit Vertretern des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge statt. Die Botschaft war klar: Friedhöfe wie der in Bruchsal sind wichtige Lernorte der Geschichte.