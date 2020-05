In der Region wurde am Freitag dem Endes des 2. Weltkriegs gedacht. Wegen der Corona-Krise fanden jedoch nur wenige der geplanten Veranstaltungen statt, zum Beispiel in Karlsruhe.

In Karlsruhe erinnerte die Deutsche Friedensgesellschaft am Freitag an den 75. Jahrestag des Kriegsendes in Europa und der Befreiung vom Faschismus. Sie lud die Bevölkerung am Nachmittag in den Nymphengarten beim Naturkundemuseum zu einer Friedenskundgebung unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ein. Gerade jetzt während der Pandemie sei ein Innehalten am 8. Mai notwendig, so die Veranstalter.

Dauer 3:05 min Das Kriegsende in Karlsruhe Am 8. Mai 1945 endete offiziell der 2. Weltkrieg. In Karlsruhe und Umgebung war der Krieg schon einen Monat früher vorbei. Wie überall in Deutschland begann für die Bevölkerung eine harte Zeit.

Aufruf zu stillem Gedenken

Es sei der richtige Zeitpunkt, um über den Zustand unserer Gesellschaft nachzudenken und über Konsequenzen für die Zukunft zu reden. Deshalb sollte die Bevölkerung in stillem Gedenken die Denkmäler für die Opfer des Nationalsozialismus besuchen und am Nachmittag eine eigene Friedensbotschaft mit in den Nymphengarten bringen, hieß es im Aufruf der Deutschen Friedensgesellschaft.