Ukraine-Krieg belastet zunehmend Handwerksbetriebe in der Region

per Mail teilen

Die Handwerkskammer Karlsruhe schaut trotz guter Auslastung eher pessimistisch auf die kommenden Monate. Der Krieg in der Ukraine habe alle Hoffnungen auf ein gutes Wirtschaftsjahr zunichte gemacht. Besonders zu spüren seien die Auswirkungen des Kriegs bei den explodierten Energie- und Benzinkosten, die sowohl die Wirtschaft als auch die Verbraucher zunehmend belasten. Das spiegelt sich in der aktuellen Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Karlsruhe wider. Fast 96 Prozent der Betriebe geben für das erste Quartal an, dass sie mit gestiegenen Einkaufspreisen zu kämpfen haben. Außerdem hätten stockende Lieferketten oder Personalmangel erheblich gebremst. Besonders negative Rückmeldungen kämen dem Bericht zufolge aus dem Kfz-Gewerbe. Trotz aller Sorgen melden allerdings über die Hälfte der Betriebe im ersten Quartal eine gute Geschäftslage.