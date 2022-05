per Mail teilen

Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat am Donnerstag den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet. Er umfasst ein Gesamtvolumen von insgesamt 600 Millionen Euro. Den größte Anteil macht den Sozialetat mit rund 260 Millionen Euro aus. Außerdem werden Investitionen getätigt, beispielsweise in die Neugestaltung des Landratsamts-Areals oder den Neubau der Straßenmeisterei in Bruchsal.