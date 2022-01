Kreistag will über Zukunft von Geburtshilfe entscheiden

Der Kreistag des Landkreises Rastatt will auf seiner heutigen Sitzung in Bühl über die Zukunft der Geburtshilfe in Mittelbaden entscheiden. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Geburtshilfe-Abteilung des Klinikums Mittelbaden in Rastatt dauerhaft geschlossen werden soll. Vergangene Woche hatte sich bereits die Leitung des Klinikums Mittelbaden bei einer öffentlichen Veranstaltung in Kuppenheim dafür ausgesprochen, die Geburtshilfe in Baden-Baden zu konzentrieren und Rastatt zu schließen. Als Gründe wurden der massive Personalmangel und eine bessere Versorgungssicherheit in einem großen Haus angeführt. Der Landkreis Rastatt ist neben der Stadt Baden-Baden einer der beiden Haupt-Gesellschafter des Klinikums Mittelbaden.