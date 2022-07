Kreistag befasst sich mit dem Neubau des Landratsamtes

Am Donnerstagnachmittag tagt der Kreistag des Landkreises Karlsruhe in der Böhnlichhalle in Walzbachtal. In der Kreistagssitzung soll eine Übergangslösung für die Unterbringung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Landratsamtes in Karlsruhe vorgestellt werden. Dabei geht es um die Anmietung von Räumen in der Kriegsstraße im ehemaligen Postgiroamt. Das Landratsamt soll dort von 2024 bis 2026 auf rund 9.000 Quadratmeter vorübergehend untergebracht werden. Bis 2026 soll ein Teil des neuen Landratsamtes fertig sein und die ausgelagerte Belegschaft soll dann in die neuen Räumlichkeiten einziehen. Der gesamte Neubau soll 2028 fertiggestellt sein.