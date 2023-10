per Mail teilen

Der Kreistag soll am Donnerstag endgültig entscheiden: Wird das Landratsamt in Karlsruhe für 390 Millionen Euro neu gebaut? Das alte Gebäude soll dafür abgerissen werden.

Nach jahrelangen Vorarbeiten soll der Kreistag des Landkreises Karlsruhe am Donnerstag endgültig den Neubau des Landratsamts beschließen. Geplant ist ein neues Hochhaus, das das alte Badenwerkhochhaus am Ettlinger Tor in der Karlsruher Innenstadt ersetzen soll.

Altes Landratsamt Karlsruhe kann nicht mehr saniert werden

Nach 58 Jahren kann das alte Hochhaus mit 20 Stockwerken und rund 70 Metern Höhe nicht mehr saniert werden. Deshalb plant der Kreis einen kompletten Neubau und rechnet mit Kosten in Höhe von 390 Millionen Euro.

Kreistag Karlsruhe entscheidet in Graben-Neudorf

Der Kreistag muss den Plänen bei seiner Sitzung am Donnerstagmittag in Graben-Neudorf nochmal endgültig zustimmen. In den letzten Jahren wurde kontrovers über die Pläne für das neue Landratsamt diskutiert.

Auch der Gemeinderat in Karlsruhe wird sich am 24. Oktober nochmal mit dem Thema befassen, damit die Stadt den Bauantrag genehmigen kann. Das gilt aber als Formsache, da der Kreis und die Stadt die Pläne im Vorfeld schon abgestimmt haben.

Der Entwurf für das neue Landratsamt in Karlsruhe. Pressestelle Landkreis Karlsruhe/Wittfoht Architekten

Neues Landratsamt soll 90 Meter hoch werden

Stimmen die Gremien mehrheitlich zu, wird das neue Landratsamt in einer sogenannten Holz-Hybridbauweise gebaut. Das ist eine nachhaltige Bauform, bei der die Verwendung von Stahlbeton minimiert wird. Im zweiten Quartal 2024 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Der Abriss von Teilen des alten Gebäudes läuft schon seit 2021.

Das neue Hochhaus soll 90 Meter hoch werden und einmal 24 Stockwerke haben. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2028 geplant.