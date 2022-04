Kreistag befasst sich mit Haushalt

Der Calwer Kreistag beschäftigt sich am Montag zum ersten Mal mit dem Haushalt für das kommende Jahr. Landrat Helmut Riegger von der CDU plant in einigen Bereich mit mehr Geld. Der Gesamthaushalt, den der Landrat dem Kreistag vorschlagen wird, hat ein Volumen von 238 Millionen Euro – rund 18 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Calw sollen demnach künftig eine etwas höhere Kreisumlage bezahlen. Das Geld soll unter anderem in ein besseres Mobilitätsangebot für die Bürgerinnen und Bürger fließen. Die meisten Ausgaben sieht der Entwurf weiterhin für Sozialleistungen vor. Man habe trotz der Corona-Krise einen soliden Haushalt aufgestellt, so Riegger. Der Kreistag soll im Dezember endgültig über den Haushalt abstimmen.