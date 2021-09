Karlsruhe/Pforzheim/Rastatt: Kreisimpfzentren schließen

Am Donnerstagabend schließen die Kreisimpfzentren in der Region, zum Beispiel in Karlsruhe, Pforzheim, Rastatt, Bruchsal oder Bühl. Künftig übernehmen Arztpraxen das Impfen gegen Corona.

Bis 17 oder 18 Uhr - die Öffnungszeiten variieren - wird in den Impfzentren auch ohne Termin noch die Spritze gegen Corona verabreicht. Auch Jugendliche ab 12 Jahren können sich impfen lassen, allerdings muss ein Erziehungsberechtigter dabei sein.

Zentrale Rolle in der Pandemie

Neun Monate lang haben die Kreisimpfzentren eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Pandemie gespielt. So wurden in den Karlsruher Impfzentren knapp 400.000 Impfungen verabreicht, in Pforzheim etwa 96.000, in Baden-Baden knapp 80.000. Das verbliebene Karlsruher Impfzentrum ist vor kurzem umgezogen und befindet sich nun in der alten Feuerwache in der Ritterstraße.

Mobile Teams und niedergelassene Ärzte impfen gegen Corona

Beteiligt an der Impfkampagne waren die mobilen Impfteams, die auch künftig in Alten- und Pflegeheimen im Einsatz sein werden. 30 Teams hat das Land Baden-Württemberg vorgesehen. Drei Teams starten allein in Karlsruhe und decken auch das Einzugsgebiet Pforzheim ab.

Für alle anderen Impfungen sind ab 1. Oktober die niedergelassenen Ärzte zuständig. Wer keinen Hausarzt hat, findet auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg über die Corona-Karte den Standort der nächstgelegenen Corona-Schwerpunktpraxis.