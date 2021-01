Die Corona-Schutzimpfungen in den Kreisimpfzentren in der Region laufen in dieser Woche nur sehr schleppend an. Die Zentren haben am Freitag die Arbeit aufgenommen, die meisten sind am Montag schon wieder geschlossen.

"Wir haben am Sonntag bereits alles verimpft", sagte ein Sprecher der Stadt Karlsruhe. Je nachdem, ob die erwartete nächste Lieferung am Montag oder Dienstag kommt, gebe es frühestens im Lauf der Woche wieder neue Termine. Nur in Mönsheim wird geimpft Ähnlich ist die Situation im Landkreis Karlsruhe in Baden-Baden, Pforzheim und in Bühl. Dort wird zunächst grundsätzlich nur am Wochenende geimpft. Man könnte deutlich mehr als die zunächst gelieferten 1.170 Dosen verarbeiten, so ein Sprecher. Als einziges Kreisimpfzentrum in der Region, ist am Montagnachmittag nur das Zentrum des Enzkreises in Mönsheim geöffnet.