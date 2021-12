Kreis Rastatt und Stadt Baden-Baden fordern mehr Geld für Krankenhäuser

per Mail teilen

Der Landkreis Rastatt und der Stadtkreis Baden-Baden fordern von der Politik eine Nachbesserung des Krankenhaus-Rettungsschirms für 2021. Dies geht aus einem Schreiben des Rastatter Landrats Christian Dusch und der Baden-Badener Oberbürgermeisterin Margret Mergen (beide CDU) an Bundestags- und Landtagsabgeordnete aus der Region hervor. Die Intensivstationen der Kliniken seien überlastet, die Finanzen der Krankenhäuser in Schieflage geraten. Auch Pflegepersonal sei nur sehr schwer zu finden, so der Inhalt des Schreibens. Landrat Dusch und OB Mergen fordern vom Bund konkrete finanzielle Hilfszusagen. Der Krankenhaus-Rettungsschirm des vergangenen Jahres müsse aufgrund der stetig steigenden Kosten aufgestockt werden.