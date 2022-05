Kreis verhängt erste Bußgelder wegen Corona-Impfpflicht

Seit zwei Monaten gilt für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen oder Pflegediensten eine Corona-Impfpflicht. Der Kreis Calw hat erste Bußgelder gegen nicht geimpftes Gesundheitspersonal verhängt. Nach Angaben einer Sprecherin wurden 16 Bußgeldbescheide in Höhe von je 250 Euro erlassen. Weitere Bußgeldverfahren laufen. In den Landkreisen Karlsruhe und Rastatt sowie im Enzkreis ist man noch nicht so weit. Dort finden noch Anhörungen der ungeimpften Mitarbeiter und der Arbeitgeber statt. Dass der Kreis Calw schon Bußgelder verhängt hat, liegt nach Angaben des Landratsamtes daran, dass priorisiert wurde. Man habe sich zuerst um die Einrichtungen gekümmert, in denen besonders alte, besonders kranke oder behinderte Menschen leben. Bei Arztpraxen etwa, stehe man auch erst am Anfang des Verfahrens.