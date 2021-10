Kreis Calw wird Modellregion für Arztausbildung

Im Landkreis Calw haben Ärzte ein Pilotprojekt gestartet, um die medizinische Versorgung auf dem Land zu stärken. Zum Auftakt am Freitag ging es um die Verbesserung der ärztlichen Ausbildung. In der Modellregion Calw sollen neue Formate für die Ärzteausbildung auf dem Land entwickelt und erprobt werden. Daran beteiligt ist auch die Medizinische Fakultät der Universität Tübingen. Finanziert wird das Projekt durch das Land. "Wir sind davon überzeugt, dass die Arbeit als Arzt attraktiver wird, wenn die dortigen Strukturen stärker mit der universitären Ausbildung verknüpft werden", so ein Sprecher des zuständigen Wissenschaftsministeriums. Im Landkreis Calw sollen Medizinstudierende künftig noch bessere Einblicke in die Zusammenarbeit mit verschiedenen Gesundheitsfachberufen in der ländlichen Region bekommen. In der Vergangenheit wurden bereits 16 angehende Hausärztinnen und -ärzte im Kreis mit einem Stipendium unterstützt, um sie für die Arbeit auf dem Land zu begeistern.