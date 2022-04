In einer Gewerbehalle in Oberreichenbach-Würzbach im Kreis Calw ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 520.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Neben der Halle, in der unter anderem Altbatterien gelagert wurden, wurde auch eine angrenzende Waschanlage beschädigt. Die genaue Brandursache steht laut Polizei noch nicht fest. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang jedoch nicht.