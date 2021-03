Nach den jüngsten Skandalen rund um das Kommando Spezialkräfte (KSK) ist Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montagnachmittag am Standort in Calw eingetroffen.

Am Dienstag will sie einen zweiten Zwischenbericht über den Reformprozess im Verteidigungsausschuss vorlegen. Vor der nächsten Runde in Berlin will Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) persönlich mit den Soldaten über den Reformprozess sprechen. Disziplinarverfahren gegen Kommandeur Gegen den führenden Kommandeur Kreitmayr ist inzwischen ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Dabei wird geprüft, ob er mit seiner angekündigten Straffreiheit für Soldaten einen Regelverstoß begangen hat. Zehntausende Schuss Munition mitgenommen KSK-Soldaten konnten über Wochen hinweg unterschlagene Kriegsmunition zurückgeben, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen. Bei der Amnestieaktion waren zehntausende Schuss verloren geglaubte Munition wieder aufgetaucht. Kreitmayr hatte die Leitung des KSK-Reformprozesses nach rechtsextremistischen Vorfällen übernommen. Hinweisschild zur Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw, dem Sitz des KSK SWR Foto: Teo Jägersberg Grundsätzliche Reformen beim KSK Das Kommando Spezialkräfte mit Sitz in Calw - früher die Elite-Einheit der Bundeswehr - steht seit längerer Zeit wegen rechtsextremer Vorfälle in der Kritik und soll deshalb grundsätzlich reformiert werden.