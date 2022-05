Kraichgau Triathlon startet am Sonntag

Rund 4.000 Athletinnen aus 50 Nationen und mehrere zehntausend Zuschauer werden am Sonntag zum Kraichgau-Triathlon erwartet. Wegen Straßensperrungen kommt es zwischen Ubstadt-Weiher, Bad Schönborn und Bretten zu Verkehrsbehinderungen. Der Triathlon startet um 8.30 Uhr mit dem Schwimmen im Hardtsee in Ubstadt-Weiher. Das sogenannte Ironman 70.3 Rennen geht über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90,1 Kilometer Radfahren und einen Halbmarathon. Ziel ist wie immer Bad Schönborn, dort werden die ersten Athleten gegen Mittag eintreffen, nachdem sie zuvor auf der anspruchsvollen Radstrecke im Kraichau unterwegs waren. Von der europäischen Triathlon-Elite werden die deutschen Top-Athleten Nils Frommholt und Laura Philipp erwartet. Von den zahlreichen Straßensperren sind auch einige Buslinien im Kraichgau sowie in der Rheinebene betroffen und auch die Anruf-Sammeltaxis sind am Sonntag im vorderen Kraichgau nur beschränkt nutzbar.