Deutlich weniger Corona-Tests in Karlsruhe

Seit Montag sind Corona-Schnelltests nicht mehr für alle gratis. Das hat in Karlsruhe zu deutlich weniger durchgeführten Tests geführt.

Bislang hatte der Staat die Kosten übernommen und die Rechnungen der Apotheker, Ärzte und Teststationen bezahlt. Wer nicht geimpft ist und einen offiziellen Testnachweis braucht, um beispielsweise in ein Restaurant zu gehen, muss nun dafür selbst bezahlen.

Die Preise sind unterschiedlich hoch. Nur für wenige bleibt es -vorerst - kostenlos und das wirkt sich auf die Zahl der Tests und das Ausgehverhalten der Menschen aus. Wer in Karlsruhe zum Beispiel in die Kneipe "Marktlücke" will, muss gleich an der Tür seinen Impfnachweis zeigen. Rein darf bekanntlich auch, wer genesen oder getestet ist. Doch die Tests spielen beim Ausgehen schon seit Wochen kaum eine Rolle mehr.

"Zwischen ein und fünf Prozent, die nicht geimpft sind, sondern nur mit Test ankommen. Mehr ist es nicht mehr."

Wer jetzt kommt hat meist Bedenken

Apotheken und Teststationen verzeichnen immer weniger Schnelltests. Und seit Montag, seit sie nicht mehr umsonst sind, sind es noch weniger geworden. In der Karlsruher Karls-Apotheke nicht einmal mehr halb so viele. Ein Test kostet nun in der Regel zwischen 15 und 20 Euro. Manche brauchen sie noch aus beruflichen Gründen, aber die meisten aus privaten, weil sie nicht geimpft sind.

"Es kommen Selbstzahler, das sind Kunden, die dann zum Beispiel ins Restaurant möchten. Kultur, Theater, Kino etc. Oder wir testen ja auch noch kostenlos. Das sind Anspruchsberechtigte, wo es noch keine Impfempfehlung gibt."

Nur für wenige bleiben die Schnelltests vorerst gratis: für Schwangere und Minderjährige zum Beispiel. Gerade am Wochenende, gibt es in der Karlsruher Innenstadt weiterhin eine gewisse Nachfrage nach den Tests - aber nicht vergleichbar als Hunderte am Tag hier anstanden. Wer jetzt kommt, hat meist Bedenken gegenüber einer Corona-Impfung.

Karlsruher Kino will nicht nur die 2G-Regel anwenden

Wer nicht gerade Popcorn isst, muss im Kino eine Schutzmaske tragen und zwischen einzelnen Gruppen muss immer ein Sitz frei bleiben. Seit diesem Wochenende könnten diese Corona-Vorschriften wegfallen, wenn der Betreiber sich für die sogenannte 2G-Regel entscheidet, also nur noch Geimpfte und Genesene reinlässt. Doch in der Karlsruher "Schauburg" will man das nicht:

"Die Gäste sind mit dieser Lösung jetzt, Abstand im Saal und auch Maskenpflicht ganz zufrieden. Und wir möchten auch ungern, die wenigen Gäste (mit Test), die es noch gibt, ungern ausgrenzen und nicht reinlassen."

In der Kneipe vorerst nur 3G

Auch in der Kneipe "Marktlücke" will man erst einmal nichts an der bestehenden Regelung für die Gäste ändern. "Man hat sich dran gewöhnt, das heißt wir bleiben erstmal bei 3G. Wenn wie heute mal eine Schwangere kommt und die Gründe sind nachvollziehbar, da sagen wir, wir bleiben erstmal bei 3G," sagt Adrian Sanzillo, Geschäftsführer der Marktlücke in Karlsruhe. Erst wenn es die Gäste einfordern oder es allgemein üblich wird, käme für den Betreiber die Einführung der 2G-Regel beim Einlass in Frage.