Kostenpflichtige Schnelltests in Karlsruhe: Wie geht es jetzt weiter?

Seit Montag müssen die Karlsruher für die Corona-Schnelltests selber bezahlen. Und das hat Konsequenzen: Immer weniger Menschen kommen zu Teststationen, berichten einige Betreiber aus Karlsruhe.

Montagmorgen um 10 Uhr: Am Messplatz in Karlsruhe ist es ruhig. Nur einer der insgesamt acht Test-Container ist geöffnet. "Wir haben hier schon die Anzahl der Container um die Hälfte reduziert", sagt Betreiber Henrik Rohde.

Geringe Nachfrage nach bezahlten Schnelltests

Wo es vor Wochen lange Autoschlangen von Menschen gab, die einen Corona-Test machen wollten, herrscht jetzt gähnende Leere. Innerhalb einer halben Stunde kommen zwei Männer vorbei, die einen Test machen wollen. Für einen Schnelltest zahlt man hier 15,90 Euro.

"Ich brauche den Test, um ins Fitnessstudio zu kommen. Was soll ich auch sonst machen? Ich lasse mich nicht impfen und werde jetzt zum Testen gezwungen."

Die Reaktionen der Testkunden sind unterschiedlich:

"Ich bin zwar geimpft, aber teste mich freiwillig. Ich reise viel und da muss das ab und zu sein. Für mich ist das kein Problem."

Zukunft der Teststation am Messplatz ungewiss

Der Betreiber Henrik Rohde besitzt insgesamt vier Teststationen im Stadtgebiet. Er erklärt, dass seit 8 Uhr insgesamt 20 Abstriche gemacht wurden. Das sei zu dieser Uhrzeit etwa die Hälfte von dem was normalerweise los sei. "Man kann nie genau voraussagen, wann die Menschen vorbeikommen. Es ist in den letzten Wochen zurückgegangen, hat sich aber auf 300-600 pro Tag Tests eingependelt."

In den Hochphasen sollen es bis zu 6.000 Tests täglich gewesen sein. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, kann er noch nicht sagen. Was aber feststeht: Zwei der insgesamt vier Teststationen werden geschlossen. Nur die Stationen am Messplatz und in der Fußgängerzone sollen offen bleiben.

Tests sollen Pandemie unter Kontrolle halten

In der Marienapotheke am Karlsruher Werdeplatz hat Inhaber Jörg Stein ebenfalls seit einigen Wochen nicht mehr ganz so viel zu tun. Hier gab es am Montagmorgen ein paar Buchungen für einen Schnelltest, aber für den restlichen Tag waren um kurz vor 11 Uhr keine mehr geplant.

Er muss sich nicht ganz so viele Gedanken machen, ob sich die Testerei noch lohnt. Er hat ein kleines Testzelt in seinem Innenhof aufgebaut und hatte so keine zusätzlichen Mietkosten von Containern oder Zelten zu tragen. Deswegen möchte er auch weiterhin Tests anbieten, wenn auch nur noch am Vormittag und mit vorheriger Anmeldung.

Auch Jörg Stein bemerkt einen starken Rückgang, er möchte aber weiterhin einen Beitrag leisten, um die Pandemie unter Kontrolle zu halten. Hier kostet ein Test 18,95 Euro. "Ich sehe mich als Apotheker in der Pflicht es als Service weiter anzubieten, auch wenn es sich finanziell nicht mehr unbedingt lohnt. Es gehört für mich zu meinem Gesundheitsauftrag mit dazu", so Stein.

In der Fußgängerzone wird weiter getestet

Gegen 11:15 Uhr ist in der Karlsruher Fußgängerzone schon einiges los. Hier befindet sich die Teststation der Zentral Apotheke. Etwa 150 Tests pro Tag werden hier noch durchgeführt, sagt die Filialleiterin Gesine Senekal. Sie rechnet wegen der neuen Regelung nicht damit, dass sich jetzt mehr Menschen testen lassen. Ein Schnelltest kostet hier 15,90 Euro.

Auch in der Karlsruher Kaiserstraße wird getestet, aber auch dort sinkt die Nachfrage. SWR SWR

Immer mal wieder kommt ein Testwilliger vorbei, darunter zwei Studenten. Der Student Noah Hartmann sieht es kritisch, dass er jetzt für einen Schnelltest bezahlen muss. Einen Test braucht er, um die Hochschule zu besuchen. Denn Impfen lassen möchte er sich nicht.

"Als junger Mensch sehe ich gesundheitlich nicht die Not, mich impfen zu lassen. Es geht in die Richtung, dass man sich nur wegen den Kosten impfen lassen muss. Das halte ich für kritisch."

Übersichtskarte zeigt Teststellen in Karlsruhe auf

Mehr Teststellen gibt es auf der virtuellen Übersichtskarte der Stadt Karlsruhe für den Stadt- und Landkreis. Die Betreiber aktualisieren laut der Stadt Karlsruhe selbständig ihre Informationen, weswegen es zu Abweichungen kommen kann.