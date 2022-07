Kostenloser ÖPNV im Kreis Calw wird nicht verlängert

Im Kreis Calw ist das kostenlose Busfahren am Wochenende nur noch bis Ende Oktober möglich, dann läuft das Projekt aus. Eine Verlängerung bis zum Jahresende hat der Kreistag am Montagabend abgelehnt. Über Erfolg oder Misserfolg des im vergangenen November eingeführten Gratis-Tickets gingen die Meinungen im Kreistag auseinander. Zumal mit der Einführung des 9-Euro-Tickets das Calwer Angebot am Ende teilweise ins Leere gelaufen sei, hieß es aus dem Landratsamt. Der Antrag, das Ticket bis Jahresende zu verlängern, wurde schließlich mehrheitlich abgelehnt. Beschlossen wurde hingegen, dass es auch danach ein attraktives Angebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geben soll. Wie dies konkret aussieht - zum Beispiel in Form verbilligter Monatstickets oder günstiger Angebote für Senioren - das ist noch unklar. Es hänge auch davon ab, was Land oder Bund nach dem 9-Euro-Ticket planen.