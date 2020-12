per Mail teilen

Der Karlsruher Stadtjugendausschuss begrüßt die Entscheidung des Gemeinderats, dass bedürftige Jugendliche und junge Erwachsene ab dem kommenden Jahr die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt kostenlos benutzen dürfen. Der Vorsitzende des Stadtjugendausschusses, Marco Dawid, erklärte, es gebe im Stadtjugendausschuss viele engagierte Jugendliche, die sich über die Entscheidung des Gemeinderats in den Haushaltsberatungen sehr freuten. Demnach kann jeder Karlsruher Jugendliche, der einen Karlsruher Kinderpass oder einen Karlsruher Pass besitzt, mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln umsonst fahren. Die Stadt geht davon aus, dass die Maßnahme im kommenden Jahr mit bis zu 350.000 Euro gegenfinanziert werden muss. Diese Regelung gab es bisher in Karlsruhe noch nicht.