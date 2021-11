per Mail teilen

Ab Samstag ist der Busverkehr im Landkreis Calw ein Jahr lang immer samstags und sonntags kostenlos. Das hatte der Kreistag beschlossen. Durch das kostenfreie Angebot an Wochenenden verspricht sich der Landkreis zusätzliche Attraktivität für den ÖPNV im ländlichen Raum. Außerdem solle dadurch eine nachhaltige Alternative zum Auto geschaffen und so vor dem Hintergrund des Klimawandels ein Zeichen gesetzt werden, so Landrat Helmut Riegger (CDU).