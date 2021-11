In einem Pilotprojekt sollen in Karlsruhe zukünftig Tampons und andere Menstruations-Hygieneartikel Mädchen und Frauen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen. Die Menstruationsprodukte werden zunächst an einem städtischen Amt und an einer Karlsruher Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. Nach einem Jahr soll geprüft werden, wie das Projekt angenommen wurde.