Kosten für Regiomove-Projekt gestiegen

Die Teilnahme am Regiomove-Projekt wird für die sieben teilnehmenden Kommunen deutlich teurer als geplant. Die Baukosten für die Mobilitäts-Knotenpunkte, sogenannte Regiomove-Ports, sind gestiegen. In Bühl (Kreis Rastatt) ist der Eigenanteil von ursprünglich 100.000 Euro auf rund 175.000 Euro angestiegen. An der künftigen Mobilitätsstation am Bahnhof sollen Fahrten mit der Bahn, dem Bus, einem Leihwagen oder einem Mietfahrrad miteinander kombiniert werden können. Auch in Ettlingen, Graben-Neudorf, Karlsruhe-Hagsfeld, Bretten, Rastatt und Baden-Baden sollen solche Mobilitätsstationen entstehen, die ebenfalls deutlich teurer werden. Grund dafür sind unter anderem gestiegene Material- und Tiefbaukosten. Laut dem Karlsruher Verkehrsverbund KVV haben alle Kommunen den Mehrkosten zugestimmt.