Der deutsche Sänger Johannes Oerding spielte an einem Tag vier verschiedene Konzerte an unterschiedlichen Orten in Deutschland. Eines davon war im Bahnhof in Karlsruhe.

Wer am Donnerstagnachmittag am Karlsruher Bahnhof vorbeikam, wurde in der Eingangshalle von einer Absperrung und einer riesigen Bühne überrascht. Grund dafür war ein kostenloses Konzert des deutschen Sängers Johannes Oerding.

Der Künstler machte am Donnerstag eine Mini-Tournee, bei der er an einem Tag an den Bahnhöfen in vier verschiedenen Städten aufgetreten ist. Vor dem Auftritt in Karlsruhe standen noch zwei in Münster und Düsseldorf auf dem Plan.

Einblicke in das Konzert:

Fans warteten geduldig auf Konzert im Bahnhof Karlsruhe

Um 15:30 Uhr sollte Oerding die Bühne betreten, aber schon eine Dreiviertelstunde vorher standen etwa 50 - 60 Fans vor der Absperrung. Sie freuten sich schon und warteten geduldig. Eine Frau war sogar zusammen mit der Mutter extra aus Oberkirch bei Offenburg angereist. Im Bahnhof wurde es dann immer voller. Dann betrat Johannes Oerding die Bühne.

Johannes Oerding sorgt für Gänsehautstimmung

Der Sänger sorgte für Gänsehautstimmung. Neben der Musik hallte der Gesang der Fans durch die Eingangshalle. Im Publikum waren filmende oder tanzende Menschen. Das Konzert beendete Oerding mit dem Song "Alles brennt". Danach ging es schon wieder weiter nach Ulm zu dem letzten Auftritt seiner Mini-Tournee.