per Mail teilen

Seit Mittwoch kontrollieren Städte und Gemeinden in der Region die Einhaltung der Quarantänepflicht. Allein im Enzkreis befinden sich rund 700 Menschen in Quarantäne.

Nach Angaben des Landratsamtes Rastatt werden zum Beispiel die Kontrollen im Landkreis Rastatt und in Baden-Baden durch Telefonanrufe oder Hausbesuche durchgeführt. Damit soll kontrolliert werden, ob sich die Menschen an die Quarantäneauflagen halten. Denn diese dürfen die Wohnung in einem angegebenen Zeitraum nicht verlassen.

Kontrollen vom Sozialministerium beauftragt

Allein im Stadt- und Landkreis Karlsruhe sind aktuell rund 1.900 Menschen in Quarantäne. Im Enzkreis müssen 700 Menschen zuhause bleiben, weil sie positiv getestet wurden oder direkten Kontakt zu positiv Getesteten hatten. Auch Städte wie Mühlacker, Calw und Bruchsal wollen die Einhaltung der Quarantäne überprüfen. Die Kontrollen sind unter anderem vom baden-württembergischen Sozialministerium beauftragt worden.