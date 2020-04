Die Polizei in Karlsruhe verstärkt am Wochenende ihre Kontrollen auf mögliche Corona-Regelverstöße. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) appelliert, sich strikt an die Anordnungen der Landesregierung zu halten. Es gebe leider immer noch zu viele Unbelehrbare, die sich über das Kontaktverbot hinwegsetzten oder die Mindestabstände nicht einhielten, so Mentrup. Allein am Donnerstag zählte Polizei bei Kontrollen 77 Verstöße.