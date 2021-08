Bei Kontrollen in in der Gastronomie haben die Behörden in Bruchsal zahlreiche Verstöße festgestellt. Zuvor hatte es mehrere Beschwerden gegeben. Verstöße gegen die Corona-Verordnung, Ruhestörung, illegales Glücksspiel oder Schwarzarbeit – Beschwerden darüber gab es in den vergangenen Wochen häufiger. In einer konzentrierten Kontrollaktion hat das Polizeirevier Bruchsal zusammen mit der Steuerfahndung und dem Hauptzollamt Karlsruhe gezielt mehrere Gastronomiebetriebe unter die Lupe genommen. Mehrere hatten gegen die Corona-Auflagen verstoßen, sie konnten unter anderem keine Kontaktnachverfolgung nachweisen, auch das Rauchverbot im Innenbereich wurde nicht eingehalten. In einer Gaststätte wurden zudem drei illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Auch dutzende Kilogramm Shisha-Tabak und Kaffee-Pulver wurden von den Steuerfahndern einbehalten.