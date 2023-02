Es läuft wieder etwas besser für die Unternehmen in der Region Karlsruhe. Das konjunkturelle Klima im Bereich der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe hat sich aufgehellt.

Entspannung, aber keine Entwarnung lautet das Fazit der IHK Karlsruhe nach ihrer Konjunkturumfrage zu Jahresbeginn. Die Kammer spricht von einem erfreulichen Signal.

Fast die Hälfte der Unternehmen mit guten Geschäften

Laut IHK berichten 48 Prozent der Unternehmen von gut laufenden Geschäften, das sind sechs Prozent mehr als im Herbst des vergangenen Jahres. Weitere 41 Prozent der Betriebe melden eine zufriedenstellende Gesamtsituation. Der Anteil von Unternehmen in der Krise stagniert zum vierten Mal in Folge bei elf Prozent.

Insbesondere in der Bauindustrie, dem Großhandel und dem Dienstleistungssektor habe die Zufriedenheit mit der Geschäftssituation zugenommen. Verschlechtert hat sich seit der letzten Umfrage im Bezirk der IHK Karlsruhe die Stimmung im sehr energieintensiven Hotel- und Gaststättengewerbe.

"Die regionale Wirtschaft stellt sich trotz aller vorhandenen Unsicherheiten auf bessere Zeiten ein."

Viele Risiken hemmen weiterhin Investitionen

Die Investitionen dürften sich laut Industrie- und Handelskammer im laufenden Jahr nach derzeitigem Planungsstand allerdings eher schwach entwickeln. Hohe Energiepreise und Inflationsraten sowie der Krieg in der Ukraine und der in fast allen Branchen bestehende Personalmangel hemmten die Investitionsfreude. Der Fachkräftemangel habe die hohen Energiepreise als größtes Geschäftsrisiko abgelöst.

Zahl der Optimisten hat deutlich zugenommen

Zum Jahresbeginn 2023 zeigen laut Kammer die Geschäftserwartungen in allen großen Wirtschaftsbereichen eine Aufwärtsbewegung. Unternehmen können Energie wieder günstiger beziehen, hinzu kommen staatliche Entlastungspakete. Der Geschäftserwartungssaldo hat sich von minus 27 Punkten im vergangenen Herbst auf plus fünf Punkte wieder in den positiven Bereich gerettet. Der Anteil der Optimisten hat sich mit 26 Prozent mehr als verdoppelt. Am schlechtesten sind die Erwartungen in der Bauindustrie und dem Einzelhandel.

"Trotzdem dürfen wir uns bei den drängendsten Themen nicht zurücklehnen!"

Beschäftigungssitituation bleibt stabil

Zum Jahresbeginn 2023 plant nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe etwa jedes fünfte Unternehmen, seine Personalkapazitäten aufzustocken. Bei knapp zwei Drittel der Betriebe sei eine stabile Beschäftigungslage wahrscheinlich. Angesichts der Fachkräfteengpässe agierten die Unternehmen vorsichtiger beim Abbau von Stellen, so die Kammer.