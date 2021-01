Zusätzlich zum zentralen Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) hat am Sonntag das Kommunale Impfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle seinen Betrieb aufgenommen. Für den ersten Tag sind nach Angaben der Organisatoren 300 Impf-Termine in der Schwarzwaldhalle gebucht gewesen. Karlsruhes Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) bedauerte, dass auch in den nächsten Wochen nur wenig Impfstoff im Zentralen Impfzentrum an der Messe und im Kreisimpfzentrum zur Verfügung stehen werden. Dennoch sei die Premiere in der Schwarzwaldhalle ein Grund zur Freude. Man sei damit am Anfang eines wichtigen Weges. Impf-Termine gibt es ausschließlich über die zentrale Impfterminvergabe von Bund und Ländern - sie ist online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die bundesweite Sonderrufnummer 116117 erreichbar. Vor Ort werden keine Termine vergeben.