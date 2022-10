Rathäuser zwischen Gaggenau und Bretten denken über Energiesparferien nach

per Mail teilen

Die Idee von Energiesparferien zum Jahreswechsel findet in der Region zwischen Gaggenau und Bretten immer mehr Nachahmer. Nicht nur das Karlsruher Rathaus bleibt Anfang Januar geschlossen.

Auch Gaggenau (Kreis Rastatt), Bretten, die Gemeinde Malsch (beides Kreis Karlsruhe) oder die Kreisverwaltung im Landkreis Calw denken über Energiesparferien nach. Der Landkreis Calw will ebenso wie die Stadt Bretten bereits am 31. Oktober einen Energiespar-Brückentag einlegen. Der Effekt sei, dass mit dem Brückentag die Heizungen für mehrere Tage am Stück herunter geregelt werden könnten und nicht zwischendurch wieder angefahren werden müssten.

In Gaggenau schließt auch das Hallenbad

In Gaggenau schließt die Verwaltung erstmals zwischen den Jahren komplett und auch das Hallenbad bleibt zu. Dort sei der Einspareffekt besonders groß, betonte eine Sprecherin der Verwaltung. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat in Gaggenau schon vor einer Woche gefasst.

"Hoch und runter fahren bringt ja nichts. Der Einspareffekt setzt erst ein, wenn man mehrere Tage am Stück schließt."

Auch die Stadt Baden-Baden oder der Landkreis Rastatt diskutieren über Sparmaßnahmen und temporäre Schließungen. Ein Sprecher des Landratsamtes in Rastatt wies aber darauf hin, dass wegen des Betriebes der Integrierten Rettungsleitstelle im Landratsamt die Verwaltung nicht einfach komplett schließen könne.

Rheinstetten schließt sein Rathaus nicht

In Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) werde es keine Energiesparferien geben, teilt die Stadtverwaltung mit. Als Dienstleister könne man nicht einfach dicht machen. Der Arbeitsanfall werde sich nur verschieben, heißt es aus Rheinstetten. Stattdessen plant die Verwaltung, am Faschingsmontag und -dienstag verschiedene kommunale Einrichtungen zu schließen, um den Energieverbrauch in diesem Zeitraum zu senken.

Gemeinde Malsch ist besonders konsequent

Die Gemeinde Malsch setzt besonders konsequent auf den Spareffekt und macht sogar für zwei Wochen komplett Pause. Die Verwaltung wird ihre vier Rathäuser nicht nur zwischen den Jahren, sondern auch noch in der ersten Januarwoche schließen. Allerdings müsse mit dem Personalrat noch geklärt werden, ob man die Mitarbeiter zwangsweise zwei Wochen in den Urlaub schicken könne, erklärte dazu Hauptamtsleiter Heribert Reiter.

Sonderurlaub wird es in Ettlingen nicht geben

Ettlingens Oberbürgermeister Johannes Arnold will mit seinem Gemeinderat ebenfalls weiter über Energiesparferien diskutieren. Allerdings könne man Urlaub nicht einfach so verordnen, sagte Arnold dem SWR. Sonderurlaub sei dabei schon gar keine Option. Der OB rechnet vor: Allein vier Tage Sonderurlaub würde die Verwaltung über eine halbe Million Euro kosten. Der Einspareffekt einer Behördenschließung gleiche das nicht ansatzweise aus. Trotzdem könnte sich Arnold gut vorstellen, dass auch in Ettlingen zu Beginn des neuen Jahres das Rathaus zu bleibt.