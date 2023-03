In Waghäusel soll ein städtisches Grundstück für den Bau einer Tiefengeothermie-Anlage verkauft werden. Beim Bürgerentscheid am Sonntag können die Bürger ihre Stimme dazu abgeben.

In Graben-Neudorf im Kreis Karlsruhe gibt es sie schon: Eine Tiefengeothermieanlage, die nach Erdwärme bohrt. Weitere Standorte hat die Betreiberfirma Deutsche Erdwärme GmbH schon länger ins Auge gefasst. Darunter auch die Kreisstadt Waghäusel. In einem Bürgerentscheid am Sonntag können Einwohner ihre Stimme zu der Frage abgeben, ob ein städtisches Grundstück an die Deutsche Erdwärme GmbH verkauft werden soll, damit dort zukünftig ein Tiefengeothermiekraftwerk entsteht.

Was ist in Waghäusel geplant?

In Waghäusel soll auf einer städtischen Fläche ein Tiefengeothermiekraftwerk errichtet werden. Aus einer Informationsbroschüre der Stadt Waghäusel geht hervor, dass dort zwei Bohrungen mit einer Tiefe bis ca. 4.000 Metern geplant sind. Dabei soll Tiefenwasser nach oben geholt werden, womit beispielsweise Wärme erzeugt werden kann.

Sollte die Mehrheit für den Verkauf stimmen, müsste die Deutsche Erdwärme GmbH noch Genehmigungen bei der Stadt Waghäusel einholen. Dann könne der Bohrplatz für die Bohrungen gebaut werden. Beginn wäre nach Angaben eines Sprechers bis Mitte 2024 realistisch.

Tiefengeothermie als Alternative zu Öl und Gas

Die Energie aus der Tiefengeothermie gilt als erneuerbar und kann – im Gegensatz zu Wind- und Solarenergie – unabhängig vom Wetter genutzt werden. Die Deutsche Erdwärme GmbH verspricht mit dem Projekt eine klimafreundliche und sichere Wärmeversorgung für Bürgerinnen und Bürger.

"Die Anlage könnte mehr Wärme bereitstellen, als Waghäusel allein abnehmen könnte."

Geothermiekraftwerke sorgen für Diskussionen

Projekte im Bereich der Geothermie sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen. Befürworter betonen die klimafreundlichere Alternative zu Gas und Öl. Wohin Gegner häufig vor durch Bohrungen ausgelöste Erdbeben warnen. Im Raum Straßburg hatte es wegen Bohrungen im Jahr 2019 Erdstöße gegeben.

Im Gemeinderat in Waghäusel gibt es zudem Gegenwind aus den einzelnen Fraktionen. Der Oberbürgermeister von Waghäusel Thomas Deuschle (CDU) hat sich öffentlich für den Verkauf des Grundstücks ausgesprochen. Widerstand gibt es von einzelnen Mitgliedern der Partei Die Unabhängigen, der SPD und der AFD.

Was ist Geothermie? Geothermie bedeutet Erdwärme und ist die Nutzung von heißem Tiefenwasser als Energiequelle. In einer Tiefe zwischen drei und vier Kilometern sind am Oberrhein Temperaturen von 140 Grad Celsius und mehr zu erwarten. Durch Bohrungen wird das heiße Wasser an die Oberfläche gebracht.

Was sagt das Ergebnis des Bürgerentscheids aus?

Wichtig für die Aussagekraft des Ergebnisses ist, dass genügend Menschen ihre Stimme abgeben. Das heißt: Damit das Ergebnis des Bürgerentscheids gültig ist, müssen sich 20 Prozent der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligen.

Sollten sich dann deutlich mehr Bürger für den Verkauf des Grundstücks an die Deutsche Erdwärme GmbH aussprechen, kann das Unternehmen beim Bergamt die Bohrung und die Produktion von Strom oder Wärme beantragen, heißt es in der Informationsbroschüre der Stadt Waghäusel. Für den Bau und Betrieb der Anlage werden dann aber noch weitere Genehmigungen benötigt.

Sollte die Mehrheit dagegen sein, kann weder die Deutsche Erdwärme GmbH noch ein anderes Unternehmen auf städtischen Flächen einen Antrag auf Bohrungen und Produktion stellen. Der Betreiber könnte dann aber beispielsweise Flächen von Privatpersonen oder vom Land Baden-Württemberg kaufen, um dort ein Tiefengeothermiekraftwerk zu errichten.