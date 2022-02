Kommt neues Amazon-Logistikzentrum nach Waghäusel?

Das Versandunternehmen Amazon will in Waghäusel ein Logistikzentrum errichten. Entsprechende Pläne sind bereits im zuständigen Ausschuss der Stadt vorgestellt worden.

Der Betrieb auf dem Gelände außerhalb des Stadtteils Wiesental mit guter Straßenanbindung direkt neben einem Einkaufszentrum könnte bereits in etwas mehr als zwei Jahren beginnen, so die Pläne von Amazon. Für das Grundstück, auf dem zuletzt eine Spedition gearbeitet hat, gebe es bereits einen gültigen Bebauungsplan, so Oberbürgermeister Walter Heiler (SPD) gegenüber dem SWR.

"Ich war zunächst etwas skeptisch. Amazon hat nicht den besten Ruf als Arbeitgeber und Steuerzahler. Aber ich muss mir das Ansinnen eines Wirtschaftsunternehmers natürlich erstmal anhören."

Neue Arbeitsplätze für den Wirtschaftsstandort Waghäusel

Die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen, die Amazon am Standort Waghäusel schaffen will, haben die Skepsis von Oberbürgermeister Heiler dann doch etwas weichen lassen. Über 160 Jobs sollen am neuen Standort entstehen. Zu Stoßzeiten, also rund um Weihnachten oder Ostern, sogar bis zu 250.

Standort auf altem Logistikgelände

Für das Gelände, auf dem der Amazon-Logistikstandort entstehen soll, gibt es seit 2003 einen gültigen Bebauungsplan. Das heißt, die Stadt und das Unternehmen müssen, was die Planungen angehen, nicht bei Null anfangen. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens müssen dann allerdings auch noch einige kritische Punkte, wie das Verkehrsaufkommen, geprüft werden. Zentraler Punkt wird dabei unter anderem auch der Lärmschutz sein.

So sieht das Gelände aktuell aus:

Wann kommt der Bauantrag von Amazon?

Nun warte man in Waghäusel auf den Bauantrag von Amazon, so Heiler. Auf dem Gelände soll ein Logistikzentrum mit 12.000 Quadratmetern Fläche entstehen, mit Platz für 500 kleinere Transporter. Kritische Stimmen seitens der Bevölkerung haben es bislang nicht gegeben.

"Wenn es um 164 Arbeitsplätze geht, muss man immer mit Konkurrenz rechnen. Der Standort Waghäusel ist dementsprechend noch nicht ganz sicher."

Amazon prüft und will sich noch nicht festlegen

In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem SWR bittet die Deutschlandzentrale des Versandunternehmens um Geduld. Man prüfe kontinuierlich neue Standorte und wäge dabei eine Vielzahl von Faktoren ab, heißt es. Neue Projekte könnten erst bestätigt werden, wenn sie ein gewisses Stadium erreicht hätten. Die Entscheidung von Amazon, ob der Bauantrag in Waghäusel gestellt werden soll, ist der Stellungnahme nach offensichtlich noch nicht gefallen.

Zuerst hatten die Badischen Neuesten Nachrichten über die Pläne berichtet.