Das Verfassungsgericht hat die Bundesnotbremse als mit dem Grundgesetz vereinbar bestätigt und zeitgleich ein Recht von Kindern und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung geschaffen. Ein Kommentar von Gigi Deppe aus der SWR-Rechtsredaktion.

Es war nicht zu erwarten, dass das Verfassungsgericht im Nachhinein die Bundesnotbremse als einen Fehler darstellt. Zumal in Zeiten, in denen die Zahlen wieder rasant steigen. Selbst wenn das Herz der Richterinnen und Richter für möglichst große Freiheit schlagen sollte - ich bin mir sicher, sie sehen das Dilemma der Politik sehr deutlich.

Vermutlich wüssten sie selbst nicht genau, wie sie gegen Corona vorgehen würden: Was geht, was braucht es, um die Pandemie einzudämmen? Dazu lebt Karlsruhe mit dem dauernden Vorwurf, es würde sich zu sehr in Berlin einmischen. Deswegen legt die Richterschaft großen Wert darauf, regelmäßig in vornehmer Zurückhaltung auf den Spielraum der Politik zu verweisen.

Karlsruhe ergreift Partei für Kinder

Immerhin ergreifen die Richterinnen und Richter diesmal deutlich Partei für die Kinder. Zum ersten Mal wird ein echtes Recht auf schulische Bildung festgeschrieben. Daran wird sich die Politik in schlechten Zeiten erinnern müssen, wenn etwa auf Kosten der Schulen gespart werden soll. Auch kann man aus dem Beschluss eine klare Ermahnung rauslesen: Ihr dürft die Kinder nicht wegsperren, bloß weil sie die Erwachsenen anstecken könnten. Die Erwachsenen müssen sich eben impfen lassen.

Ausgangssperre kennt man aus Polizeistaaten

Ansonsten bekommt die Politik freie Hand. Entscheidung unter Unsicherheiten – da ist sehr viel erlaubt. Dass das Verfassungsgericht nicht vorgibt, besser zu wissen, welche Maßnahmen richtig und welche falsch sind, das scheint zunächst sympathisch. Und es ist sicher richtig, dass in schwierigen Zeiten Parlament und Regierung möglichst flexibel handeln können sollen. Trotzdem wäre es notwendig zu spüren, dass das Gericht es mit der Kontrolle ernst meint. Immerhin durften wir teilweise nicht mehr das Haus verlassen. Ausgangssperre – das kennt man aus Polizeistaaten. Außer Verhaftungen oder direkter Zwang sind kaum massivere Grundrechtseingriffe denkbar, selbst wenn es nur für ein paar Stunden am Tag gilt.

"tragfähige fachwissenschaftliche Erkenntnisse"

Und da stellt sich die Frage, ob es ausreicht, dass das Gericht sehr großzügig Absolution erteilt: Es gab kein milderes Mittel als Ausgangssperren, das habe der Gesetzgeber auf – Zitat – „tragfähige fachwissenschaftliche Erkenntnisse“ stützen können. Mir reicht das nicht. Einschätzung von Experten, gut und schön. Wäre es nicht doch möglich gewesen, erstmal in der Arbeitswelt, wo viele Ansteckungen stattfanden, strengere Regeln zu verhängen, anstatt das Rausgehen zu verbieten?

Obacht, wir können auch beißen

Es stimmt: Das Ganze hat nur zwei Monate gedauert, das konnten wir Bürgerinnen und Bürger sicher aushalten. Im Ergebnis können wir mit diesen Karlsruher Entscheidungen leben. Aber trotzdem machen sie mich unruhig. Ich weiß nach den heutigen Entscheidungen nicht: Kann ich darauf vertrauen, dass allzu heftige Corona-Maßnahmen in Karlsruhe gestoppt würden? Müsste die Richterschaft das nicht doch andeuten? Sie hätte deutlicher die Finger heben und sagen können: Liebe Politik, Obacht! Vergesst nicht: Wir können auch beißen.