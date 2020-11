Das Aus für Peter Spuhler als Generalintendant am Badischen Staatstheater sagt viel über die die Verantwortlichen hinter dieser Entscheidung aus. Ein Kommentar von SWR-Redakteurin Marie-Dominique Wetzel:

Nun also doch: Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) lassen Peter Spuhler fallen. Endlich haben sie verstanden, dass er nicht mehr tragbar ist, dass man auch als Generalintendant keinen Freibrief dafür besitzt, seine Untergebenen zu schikanieren. Endlich haben der Sozialdemokrat Frank Mentrup und die grüne Ministerin die Beschwerden der Theatermitarbeiter erhört und ernst genommen. Aber halt - ist das der wahre Grund, weswegen seine langjährige Fürsprecherin und Vertraute, Kunstministerin Theresia Bauer nun Peter Spuhler die Unterstützung entzieht?

Beim eigenen Image hört die Freundschaft auf

Oder hat die Ministerin inzwischen einfach gemerkt, dass die Krise am Badischen Staatstheater auch ihrem Image schadet? Und da hört die Freundschaft in der Politik bekanntlich auf. Da werden auch bisherige Günstlinge geopfert. Und der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup - was hat ihn zu diesem plötzlichen Sinneswandel bewogen? Hat er nicht immer wieder betont, er sehe nicht, dass die Probleme am Badischen Staatstheater so gravierend seien, dass man den Generalintendanten absetzen müsse? Gerne würde man dem Oberbürgermeister glauben, dass er, wie er gestern sagte, bei den zahlreichen Gesprächen mit Theater-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern erkannt habe, dass Peter Spuhler das Vertrauen im Haus unwiederbringlich verloren habe und deswegen gehen müsse.

Spuhler war ein unangenehmes Wahlkampfthema

Aber die Sache hat ein "G‘schmäckle", denn der Karlsruher Oberbürgermeister steht mitten im Wahlkampf und möchte am 6. Dezember wiedergewählt werden. Und sein bisheriges Krisenmanagement kommt bei vielen in der Stadt schlecht an. Die Gegenkandidaten haben in den letzten Tagen keine Gelegenheit ausgelassen, ihn deswegen zu kritisieren und versucht, sich selbst zu profilieren. Die Zeit drängte also, wenn es dem Oberbürgermeister noch etwas nützen sollte, dass er Peter Spuhler fallen lässt.

Ein Opfer ist Spuhler sicher nicht

Ist der Generalintendant also ein Bauernopfer? Das Wort Opfer passt in diesem Kontext schlecht, denn Peter Spuhler ist schließlich derjenige, der das ganze Schlamassel zu verantworten hat. Er hat am Badischen Staatstheater ein Klima der Angst geschaffen, wie es der Personalrat schon im Sommer beschrieb. Peter Spuhler hat offenbar viele seiner Mitarbeiter schikaniert und gedemütigt, nein, ein Opfer ist Peter Spuhler sicher nicht. Dass er jetzt erst für sein Fehlverhalten bezahlen muss und man ihm nicht schon früher den Stuhl vor die Tür gestellt hat, ist ärgerlich.

Halbherziges Abrücken vom politschen Kalkül

Die Entscheidung ist dennoch richtig. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass sich Kunstministerin Theresia Bauer und Oberbürgermeister Frank Mentrup hinstellen und erklären „wir haben uns in Peter Spuhler getäuscht. Er hat seine Macht gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgenutzt. Und deswegen muss er gehen, denn wir nehmen unsere Fürsorgepflicht ernst.“ Doch solche Erkenntnisse und Eingeständnisse sucht man in der Pressemitteilung des Ministeriums und der Stadt vergeblich. Stattdessen über eine Seite Lobhudeleien. Was Peter Spuhler in seiner Amtszeit in Karlsruhe alles Tolles geleistet habe, also doch nur ein halbherziges Abrücken aus politischem Kalkül. Mutige und konsequente Entscheidungen sehen jedenfalls anders aus.