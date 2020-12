Die Wahl zum Oberbürgermeister in Karlsruhe ist vorbei, und auch am Wahlabend wurden die Kandidaten nicht müde zu betonen, wie fair alles abgelaufen ist, wie sittsam der Wahlkampf war. Aber ist das auch fair gegenüber dem Wähler? Ein Kommentar.

Er war einer der Ersten, der sich bei seinen Kontrahenten bedankte: der alte und neue Oberbürgermeister Frank Mentrup. Er sprach von Diskussionen entlang der Sachthemen, das sei ein guter Stil, der der Demokratie einen großen Dienst erwiesen habe. Einzelne Kandidaten wie Marc Nehlig (parteilos) und Paul Schmidt (AfD) sah man noch am Wahlabend mit einem Glas Sekt zusammen stehen, auch ein Zeichen von gegenseitigem Respekt.

Wahlkampf im Angriffsmodus - Fehlanzeige

Schon in den Wochen vor dem Wahlabend, bei Diskussionsrunden der Kandidaten, wie beim Online-Podium des SWR, spürte man ein gutes Miteinander, das sich auch nicht ändern würde. Herausforderer Sven Weigt (CDU/FDP) soll aus den eigenen Reihen explizit aufgefordert worden sein, härter anzugreifen, er ließ jedoch wissen, er sei Sportsmann und das nicht seine Art, er lasse sich nicht verbiegen.

Authentisch war auch Marc Nehlig, der Newcomer, der Standesbeamte, der in seiner ruhigen und sachlichen Art den Respekt einiger Wähler und seiner Konkurrenten erwarb und auch zu einem sittsamen Klima beitrug.

Demokratie braucht Auseinandersetzung

Doch muss, bei aller Harmonie, auch die Frage gestellt werden, wo nun die Konfliktlinien tatsächlich verlaufen sind. Die großen Paukenschläge im Werben um die Wählergunst blieben aus, spätestens nach dem Ende der Staatstheater-Affäre und der Ablösung von Intendant Peter Spuhler erstickte das kleinste Flämmchen Diskussion endgültig. Dabei braucht Demokratie Auseinandersetzung, braucht die Debatte. Als Wähler muss man sich reiben können an den unterschiedlichen Ansichten, man will doch einen Grund haben, den bekannten Weg abzulehnen und einem Herausforderer eine Chance zu geben. Mit mangelnder Fairness muss das nicht zwingend etwas zu tun haben.

Die Liste von streitbaren Politikern, die trotzdem niemals Stil vermissen ließen, ist lang und reicht von Helmut Schmidt bis Gregor Gysi. Ein fairer Wahlkampf ist etwas anderes als ein zahmer. Sicher, Corona hat in diesem Jahr auch bei Wahlen seine Finger im Spiel, Straßenpräsenz gab es wenig, dafür präsentierten sich die Kandidaten im Internet. Nur ist ein Foto vom wohldekorierten Wohnzimmertisch kein politisches Programm. Nichts was Wähler dazu animiert, Stellung zu beziehen und zahlreich an die Urnen zu gehen.

Blasser Eindruck

Das Ergebnis passt dann auch ins Bild: Der neue Oberbürgermeister ist der alte, größere Reibereien gab es keine und damit vielleicht auch keinen Grund, bei einer ganz ordentlichen ersten Amtszeit des Inhabers einen Herausforderer auf den Stuhl zu hieven.

So bleibt von dieser Wahl im Bezug auf Wahlkampf tatsächlich ein insgesamt blasser Eindruck. Und der hat auch was Positives: Die Kandidaten, die weiter miteinander verbunden sein werden als Stadträte und teilweise in der Verwaltung, werden wohl auch in Zukunft gut miteinander auskommen, bei der angespannten Haushaltslage in den nächsten Jahre wird das nötig sein.