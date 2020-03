Geisterspiele im Profi-Fußball am Wochenende - auch beim KSC. Doch wie soll es weitergehen? Ohne Zuschauer? Oder doch die Saison unterbrechen? Eine klare Linie ist weder beim Deutschen Fußballbund noch bei der deutschen Fußball Liga zu erkennen.

Der deutsche Eishockeybund hat es vorgemacht. Fast geräuschlos, beinahe unbemerkt hat man die Saison vorzeitig beendet. Keine Playoffs, keine vollen Hallen, kein Meister. Der Ski Weltcup macht sofort Schluss und die amerikanischen Profi-Basketballer in der NBA pausieren bis auf weiteres.

Nur König Fußball eiert rum

Und wer eiert wieder rum? König Fußball. Schon am vergangenen Wochenende nahm ich fassungslos zur Kenntnis, dass über 50.000 Zuschauer zu einem Bundesligaspiel in Mönchengladbach durften - keine 10 Kilometer Luftlinie entfernt von der in Deutschland vom Coronavirus am stärksten betroffenen Gemeinde Heinsberg.

Es gibt Wichtigeres als Fußball

Selbst in dieser aktuellen Krise, in der Menschen sich um ihre Gesundheit sorgen, das öffentliche Leben massiv beeinträchtigt ist, und Menschen um ihre Existenz fürchten, schafft es der Fußball, sich wichtiger zu nehmen als er ist. Gibt es diese Saison einen Meister? Auf- und Absteiger? Es ist mir völlig egal und spielt überhaupt keine Rolle, und das sage ich als einer, der den Fußball liebt.

Es gibt nur eine logische und alternativlose Maßnahme, die getroffen werden muss, und die heißt: Alle Profi-Ligen sofort aussetzten, Pause, Feierabend. Statt längst selbst drauf zu kommen, jammern einige Vereine noch über drohende wirtschaftliche Verluste, auch jene, die pro Saison zig Millionen Euro umsetzen und ihren Spielern Gehälter zahlen, die mit normalem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar sind.

Es gäbe eine Lösung

Es gibt sogar eine relativ simple Lösung: Man könnte die Ligen bis Mitte April aussetzten und dann bis in den Sommer spielen. Die Europameisterschaft könnte man um ein Jahr verschieben. Was wäre daran so schlimm?

Bei Hannover 96 wurde der erste Fußballprofi positiv auf das Coronavirus getestet. Er habe seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Mitspielern gehabt, heißt es. Deshalb läuft alles so weiter wie gehabt. Und so hätte es der Fußball am liebsten - alles bleibt, wie es ist, und er steht im Mittelpunkt. Aber auch die Herren beim deutschen Fußballbund werden einsehen müssen, dass vieles im Moment sehr wichtig ist. Der Fußball sicher nicht