Feierliche Kommandoübergabe der Bundeswehr vor dem Bruchsaler Schloss

In Bruchsal hat die feierliche Kommandoübergabe des ABC-Abwehrkommandos stattgefunden. Neuer Kommandeur wird Oberst Stephan Saalow.

Die Verabschiedung fand nicht in der Kaserne, sondern vor dem Bruchsaler Schloss statt. Laut dem scheidenden Kommandeur Schiff möchte die Bundeswehr solche Anlässe nutzen, um sich auch in der Öffentlichkeit zu zeigen. So könne man sehen, welch gutes Verhältnis das ABC-Abwehrkommando und die Stadt Bruchsal gemeinsam haben.

"Zwischen uns und die Stadt Bruchsal passt kein Blatt."

Das betonte auch der Bürgermeister der Stadt Bruchsal, Andreas Glaser. Kommandeur Schiff bedankte sich vor gut 300 Soldatinnen und Soldaten und einigen geladenen Gästen für die gute Zusammenarbeit und wünschte seinem Nachfolger Stephan Saalow viel Erfolg.

Schiff seit 2018 in der Funktion als Kommandeur tätig

Klaus Werner Schiff war seit September 2018 als Kommandeur des ABC-Abwehrkommando tätig. Zuvor hatte er auch schon andere Funktionen innerhalb des Kommandos inne. Au seiner Sicht ist die Bundeswehr in Bruchsal stark verwurzelt, alleine schon dadurch, dass viele Soldatinnen und Soldaten in Bruchsal wohnen würden.

Bundeswehrkommando in Bruchsal auf atomare, biologische und chemische Gefahren spezialisiert

Das ABC, also Atomar-, Biologisch-, Chemische-Abwehr-Kommando ist verantwortlich dafür, die Bevölkerung vor diesen Gefahren zu schützen. Es wird auch bei schweren Katastrophen eingesetzt. Es entwickelt die konzeptionellen Grundlagen für diese Aufgabe, bildet Soldaten aus und stellt diese für Einsätze bereit.

Stabübergabe beim ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr vor dem Bruchsaler Schloss SWR



Bei schweren Unglücken oder Katastrophen kann das Kommando gemäß Artikel 35 des Grundgesetzes zur Amts-und Katastrophenhilfe eingesetzt werden. Das Kommando ist als Teil der Streitkräftebasis Ansprechpartner für die zivil-militärische Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der ABCAtomar, Biologisch, Chemisch-Abwehr und des militärischen Brandschutzes.