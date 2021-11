Kombilösung erhält Preis der Tunnelbau-Experten

per Mail teilen

Die Karlsruher Kombilösung ist am Mittwoch mit dem Preis der STUVA, der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen, ausgezeichnet worden. Die Tunnelbauexperten würdigen damit vor allem das Gesamtkonzept der Kombilösung. Mit dem Tunnel unter der Kaiserstraße werde die Leistungsfähigkeit des Straßenbahnsystems deutlich erhöht und mit dem Straßentunnel unter der Kriegsstraße werde die zentrale Innenstadt nahezu autofrei, heißt es in der Urkunde. Der Preis wurde in der Messe Karlsruhe übergeben, wo die STUVA eine Tagung der Tunnelbauexperten abhält.