Noch drei Wochen bis zur Eröffnung - So sieht es in der Karlsruher Kombilösung aus

In drei Wochen wird die Karlsruher Kombilösung offiziell eingeweiht. Nach 12 Jahren Bauzeit geht der Straßenbahntunnel unter der Kaiserstraße in Betrieb. Bis dahin müssen noch die letzten Arbeiten erledigt sein.

Hell, geräumig und modern - das ist der erste Eindruck, den die Besucherinnen und Besucher bekommen, wenn sie die Treppen in die unterirdischen Haltestellen hinuntergehen. Die Rolltreppen funktionieren, die Haltestellenschilder sind angebracht, die Mülleimer angeschraubt - aktuell werden noch Restarbeiten erledigt und die Haltestellen auf Vordermann gebracht für die Eröffnung.

Toiletten, Fahrkartenautomaten, Fahrplananzeige sind parat

Hier und da werden noch Metallverkleidungen zugeschnitten und angebracht. Die Anzeigetafeln werden getestet. Was nicht funktioniert, wird ausgetauscht. Größere Arbeiten stehen laut KASIG nicht mehr an. So kurz vor dem Start rücken die explodierten Kosten von rund 1,5 Milliarden Euro bei den Machern in den Hintergrund. Die Vorfreude, dass das Milliarden-Projekt endlich fertig wird überwiegt.

"Es sind nur noch vereinzelt Handwerker unterwegs, die schauen, ob alles funktioniert und vielleicht eine kaputte Lampe noch austauschen, aber es ist wirklich nicht mehr viel, was passiert."

Farbspiel mit bunten Lichtkegeln zum Wartezeit-Vertreib

In den Haltestellen kommt ein modernes Lichtkonzept zum Einsatz. Zum einen sind die Räume hell gestaltet durch die Wände und Decken, aber auch über den Gleisen angebrachte Lichtkegel in blau, grün und rot, sorgen für ein buntes Farbenspiel mit dem eigenen Schatten.

Je nachdem wie man unter den drei bunten Lichtkegeln steht verformt sich der bunte Schatten am Boden. SWR

"12 Jahre wurde hier gebaggert, Kies und Sand hin- und hergewälzt, die Tunnelbohrmaschine hat sich hier vorgearbeitet. Und jetzt sieht man, dass alles funktioniert und läuft und das ist schon ein grandioses Gefühl!"

Und was ist mit den Lüpertz-Kunstwerken?

Auf Lüpertz' Genesis müssen die Besucher noch einige Zeit warten. Das Brennen der riesigen Tonkunstwerke dauert länger als ursprünglich vorgesehen. Lediglich in der Haltestelle Kronenplatz hängt das erste Werk - allerdings noch streng geheim und gut verhüllt. Bis alle 14 Werke der Schöpfungsgeschichte in die Haltestellen einziehen, werden die leeren Stellen für andere Anzeigen genutzt. Im ersten Halbjahr 2022 sollen die Szenen aus Ton dann fertig sein.

Und wann geht es endlich los?

Die offizielle Eröffnung findet am 11.12. statt. Zum Festakt werden unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) erwartet. Am Nachmittag dürfen dann alle Besucher den Untergrund erkunden. Am 12.12. zum bundesweiten Fahrplanwechsel sollen dann alle Bahnen nach Plan durch den Tunnel rollen.

Fertigstellung des Autotunnels im Frühjahr 2022

Die Autofahrer müssen sich noch etwas gedulden, bis auch der Autotunnel unter der Kriegsstraße eröffnet werden kann. Corona und Baustoffmangel haben den Zeitplan kurz vor Schluss nochmal etwas durcheinander gewirbelt. Die KASIG rechnet mit einer Eröffnung des Kriegsstraßentunnels im März 2022.