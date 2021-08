Nach dem Austritt von Kohlenmonoxid in einem Mehrfamilienhaus in Pforzheim-Eutingen mussten vier Personen wegen einer Kohlenmonoxidvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei war am Sonntagabend gegen 18 Uhr die erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in einer Wohnung des Hauses festgestellt worden. Das gesamte Mehrfamilienhaus musste geräumt werden. Zusammen mit den Stadtwerken Pforzheim konnte die Feuerwehr eine defekte Gastherme in der betroffenen Wohnung als Ursache für den Kohlenmonoxidaustritt feststellen, so die Beamten weiter. Alle weiteren Wohnungen wurden anschließend kontrolliert und belüftet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurück.