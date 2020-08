Ungewöhnlicher Fund am Badesee. Ein 21-Jähriger hat am Wochenende nach Angaben der Polizei am Epplesee in Rheinstetten einen Königspython gefunden und gefangen.

Der junge Mann verpackte die Würgeschlange und transportierte sie anschließend zum Polizeirevier am Karlsruher Marktplatz. Dort übergab er den rund einen Meter langen Python den Beamten. Nach mehreren Telefonaten brachten die Polizisten die Schlange schließlich in eine Tierklinik, wo eine Tierärztin sie als ungiftig identifizierte. Von der Tierklinik aus soll der Python an ein Tierheim weitergegeben werden.