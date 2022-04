Nachwuchs-Spitzenköche kochen in Baden-Baden um die Wette

Ihre Menüs müssen nicht nur gut schmecken, sondern auch luxuriösen Ansprüchen gerecht werden. Kochauszubildende von Luxushotels haben in Baden-Baden ihre Art von Luxus kreiert.

Ein Blick auf die Zutatenliste verrät: In Luxushotels kommt nur das Beste auf den Teller. Als Vorspeise wird Königsmakrele und Kaviar serviert. Beim Hauptgang sind heimischer Rinderrücken dry-age, weißer Spargel und Morcheln Pflichtkomponenten. Bei der Nachspeise stehen Rhabarber, Joghurt und Quinoa auf der Zutatenliste. Aber letztlich macht es die Zusammenstellung aus.

Sieben Auszubildende kochen um die Wette

Sieben Kochauszubildende von deutschen Luxushotels müssen ein Drei-Gänge-Menü kreieren. Mit dabei ist die 22-jährige Lena Nagy, Lokalmatadorin aus dem Brenners in Baden-Baden und Tochter eines Sternekochs.

"Ich hab hier eine große Ehre zu vertreten, mein Haus in ein gutes Licht zu stellen und ich hab einen Heimvorteil, das muss ich nutzen."

Auszubildende Lena Nagy vom Brenners in Baden-Baden präsentiert ihren Nachtisch. SWR

Hochkarätige Jury bewertet Kochergebnisse

Rund vier Stunden Zeit hat der Kochnachwuchs der Luxushotels. Die Ergebnisse werden hinterher von einer Jury bewertet. Damit niemand übervorteilt wird, werden die servierten Kreationen ohne Namen serviert.

In der Jury sitzen der fanzösische Konditor Pierre Hermé, der für seine besonderen Macarons bekannt ist und auch Restauranttester Christian Rach: "Ich glaube, dass man wirklich sieht, dass das Kochen heute viel komplexer geworden ist als es früher war", sagt er. "Und dass man eine Kombination aus Handwerk und Schnelligkeit im Kopf braucht und das sind die Voraussetzungen, die die jungen Leute alle heute mitbringen."

Eine Jury aus Spitzenköchen bewertet das Ergebnis der Koch-Auszubildenden. SWR

Jury bewertet Kochkünste der Auszubildenden

Dass Kochen heute ein andere Niveau erreicht, bestätigt auch Claus-Peter Lumpp, Dreisternekoch im Hotel Bareiss Baiersbronn. Er ist ebenfalls Jurymitglied:

"Es wird heute anders gekocht als vor 20 Jahren. Aber dennoch ist es wichtig, über Nachhaltigkeit nachzudenken und über die Perfektion im Handwerk. Alle Wege führen nach Rom, schlussendlich muss es toll gekocht sein, es muss schmecken."

Am Ende ist der Mannheimer Joschua Feldkircher zum Sieger gekürt worden. Er hat seine Ausbildung in einem Hamburger Luxushotel absolviert. Lokalmatadorin Lena Nagy erreicht am Ende den Platz 3. Auch wenn es nicht an die Spitze gereicht hat, ist sie stolz auf ihre Leistung: "Mein Dessert war mein Highlight für mich selber. Aber das hat von der Vorbereitung in der Probe immer am besten funktioniert. Da bin ich eigentlich sehr stolz."