Bürgermeister Hopp hört auf

Der Rathauschef von Knittlingen (Enzkreis) Heinz-Peter Hopp will bei der kommenden Bürgermeisterwahl nicht wieder antreten. Das hat der 62-Jährige mitgeteilt. Seit 24 Jahren leitet Heinz-Peter Hopp die Geschäfte im Rathaus der Fauststadt. Für seine Entscheidung, auf eine vierte Amtszeit verzichten zu wollen, nannte er familiäre Gründe. So habe sein Privatleben unter den Belastungen des Amtes in den vergangenen Jahren sehr gelitten. Hinzu seien persönliche Schicksalsschläge gekommen, wie der plötzliche Tod eines Familienangehörigen sowie ein schwerer Unfall mit dem eigenen Auto im März dieses Jahres. Diesen habe er nur mit viel Glück unversehrt überstanden, so Hopp. Die Wahl des Bürgermeisters findet am 24. Oktober statt. Es gibt bereits drei Bewerber.