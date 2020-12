per Mail teilen

Bei Kontrollen am Freitag- und am Samstagabend registrierte die Karlsruher Polizei knapp 800 Verstöße gegen die Corona-Regeln. Oft wurden Abstandsregeln und Maskengebot nicht eingehalten.

Offenbar spielten sich jeweils am frühen Abend ganz ähnliche Bilder auf dem Karlsruher Friedrichsplatz und auf dem Marktplatz ab: Die Menschen standen in unmittelbarer Nachbarschaft der weihnachtlichen Buden und hielten sich nicht an die Spielregeln.

Systematische Kontrollen und Lautsprecherdurchsagen

Nachdem allein am Freitag rund 350 Verstöße zu verzeichnen waren, zog die Polizei mehrere Einheiten zusammen und begann eine systematische Kontrolle, die mit über 200 Verwarnungen endete.

Am Samstag wurden dann Lautsprecher eingesetzt, was dazu führte, dass viele Menschen die Plätze verließen. In den meisten Fällen waren die Angesprochenen offenbar einsichtig. Platzverweise und Anzeigen blieben trotz massiver Verstöße die Ausnahme.

Polizei-Fazit: Konzepte noch einmal überdenken

Wegen Corona hatte der Gemeinderat den Karlsruher Christkindlesmarkt zunächst abgesagt. Stattdessen waren die weihnachtlichen Hütten auf mehrere Plätze in der Stadt verteilt worden, um allzu große Menschenansammlungen zu vermeiden. Nach zwei Abenden mit massenhaften Verstößen in Folge regt die Polizei an, die Konzepte noch einmal zu überdenken.