In den Karlsruher Impfzentren sind bis zum Dienstag knapp 200.000 Impfungen durchgeführt worden, teilte die Stadt mit. Über 54.000 haben bereits eine Zweitimpfung erhalten. Abhängig von der Impfstofflieferung stellen die Impfzentren jeweils am Mittwoch und Samstag neue Termine ins Buchungssystem ein. Aufgrund der vielen Zweittermine in den nächsten Tagen wird sich das Impfgeschehen auf diese Personengruppe konzentriert.