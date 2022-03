per Mail teilen

Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant in diesem Jahr in der Region Straßenbaumaßnahmen im Wert von knapp 180 Millionen Euro. Nach Angaben der Behörde werden neben der Erneuerung von Fahrbahndecken auch mehrere Tunnel nachgerüstet. Teuerste Maßnahme mit knapp 90 Millionen Euro ist der Arlinger Tunnel in Pforzheim.