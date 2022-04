Klosterschule Lichtental sammelt Spenden für Tafelläden

Die Solidarität mit Menschen aus der Ukraine ist sehr hoch. Auch bei Grundschülern im Baden-Badener Stadtteil Lichtental. Dort werden Lebensmittelspenden für die Tafel gesammelt.

An der Grundschule im Baden-Badener Stadtteil Lichtental, in der Eingangshalle der Klosterschule, stapeln sich in vielen grünen Kisten Konserven, Duschgels, Himbeermarmelade und Olivenöl. Emma und Carlo aus der zweiten Klasse helfen Lehrerin Schwester Angela beim Einsortieren der Sachen. Dem Tafelladen in Lichtental sollen nicht mehr so schnell die Ware ausgehen.

Kurzfristig ins Leben gerufene Spendenaktion

Die Klosterschule Lichtental hat außerplanmässig diesen Spendenaufruf gestartet. Sonst wird einmal vor Weihnachten für die Tafel gesammelt, diesmal auch noch vor Ostern. Und die Hilfsbereitschaft ist groß. Für Nonne und Lehrerin Schwester Angela ist klar, die Grundschulkinder merken genau, worum es geht.

"Wenn ich mir die Menge an Lebensmitteln anschaue, dann kann ich mich nicht dran erinnern schonmal so eine große Spendenbereitschaft hier erlebt zu haben."

Die Idee für die Spendenaktion entstand im Lehrerkollegium, das sich wegen Corona sowieso im Dauerkrisenmodus befindet. Jetzt noch der Krieg und viele weitere Herausforderungen, auch für die Klosterschule. Rektorin Alexandra Scheffner ist jedenfalls überwältigt von den vielen Lebensmittelspenden für die Tafel.

"Ich möchte noch Konserven, oder Mais und Mehl mitbringen, damit die Menschen aus der Ukraine glücklich sind."

Hilfsbereitschaft ist groß

Jede Woche kommen neue Kinder aus der Ukraine im Schulalltag dazu. Insgesamt 17 sind es aktuell an der ganzen Schule, viele weitere werden folgen, ist sich die Rektorin sicher. Da bleibt die Hilfsbereitschaft von allen ein ganz wichtiges Thema in den nächsten Monaten.