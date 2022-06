Kloster Maulbronn - Baden-Württembergs erstes Weltkulturerbe

per Mail teilen

Auf der Liste des UNESCO-Welterbes tummeln sich Weltberühmtheiten wie die ägyptischen Pyramiden oder die chinesische Mauer – und das ehemalige Zisterzienserkloster Maulbronn. Daran erinnert am 5. Juni der Welterbetag.

Von der Vorhalle, dem Paradies, geht es durch eine schwere Holztüre hinein ins Allerheiligste: die im 12. Jahrhundert im romanischen Stil gebaute Basilika. Bis heute findet hier das Klosterleben statt. Mal mit Musik auf internationalem Niveau vom hauseigenen Kammerchor oder der Maulbronner Kantorei, und natürlich sonntags mit Gottesdiensten.

400 Jahre lang predigten Zisterzienser

Seit 900 Jahren werden unter dem Hochaltar mit seinen eindrucksvollen Ebenholz-Reliefs aus dem 14. Jahrhundert Predigten gehalten. 400 Jahre lang von den Zisterzienser-Äbten, seit der Reformation von evangelischen Pfarrern. Und seit vier Jahren von Christine von Wagner.

Gewölbe und Orgel der Maulbronner Klosterkirche. SWR



"Blutwunder" fasziniert Touristen aus aller Welt

Der Altar mit dem großen Kruzifix, einem aus einem einzigen Steinblock gemeißelten Meisterwerk, ist der Lieblingsplatz der 50-Jährigen. In wenigen Tagen werden hier wieder Besucher aus aller Welt das sogenannte "Maulbronner Blutwunder" bestaunen, erzählt sie. Für Pfarrerin von Wagner allerdings eher das Werk eines findigen Glaskünstlers. Jedes Jahr am 21. Juni um 11:20 Uhr fallen Sonnenstrahlen durch eines der roten Glasfenster und tauchen die Dornenkrone in rotes Licht. Es wirkt, als ob sie blutet.

"Das ist jedes Mal ein Gänsehautmoment!“

Gänsehautmomente verspüre sie in ihrer Kirche an vielen Ecken, erzählt sie. Etwa auch am berühmten Eselsbrunnen im frühgotischen Kreuzgang. Das stets fließende Wasser ist für die Theologin ein Symbol für die Taufe und das "Ja" Gottes zu den Menschen.

Der Brunnen im Kreuzgang von Kloster Maulbronn SWR

Unverfälschtes Mittelalter rund um den Klosterhof

Während Ulrike von Wagner für das geistliche Leben im Weltkulturdenkmal zuständig ist, kümmert sich Alexandra Müller um die jährlich bis zu 230.000 Besucher aus aller Welt. Sie habe den schönsten Arbeitsplatz der Welt, meint sie bei einem Spaziergang über den weitläufigen Klosterhof.

"Wenn man frühmorgens hierher kommt, die Ruhe genießt, die ersten Sonnenstrahlen, die Vögel zwitschern – einfach ein Traum!“

Wenn sie über ihr Kloster erzählt, gerät Alexandra Müller regelrecht ins Schwärmen. Natürlich stehe es zurecht auf der UNESCO-Welterbeliste. Schließlich gebe es nördlich der Alpen keine mittelalterliche Klosteranlage, die besser erhalten sei. Wobei zur Anlage auch die zahlreichen Wirtschafts- und Wohngebäude im weitläufigen Klosterhof gehören, darunter der Fruchtkasten, heute Maulbronns Stadthalle. Aber auch der Klosterweinberg und das weitverzweigte Wassersystem der Mönche, zu dem auch der Tiefe See gehört, der heute Naturfreibad ist.

Der Klosterhof in Maulbronn ist immer eine Reise wert. SWR

Mehr als ein Denkmal - im Kloster Maulbronn ist immer was los

In den rausgeputzten Fachwerkhäusern, die den Klosterhof säumen, wird gewohnt, gelebt, gespeist, gearbeitet. Das Kloster Maulbronn – alles andere als ein totes Denkmal, sagt Alexandra Müller: "Wir haben keine goldene Glocke über dem Kloster, sondern wir wollen das Klosterleben erfahrbar machen - etwa mit Kursen für Brotbacken, Korbflechten, mit Poesie- und Weinführungen und vielem mehr."

Der Brunnenn im Klosterhof von Maulbronn. SWR

Viele Gründe also, es sich mal genauer anzuschauen: Baden-Württembergs erstes Weltkulturdenkmal. Einhellige Meinung dieser Besucher nach einer einstündigen Klosterführung: