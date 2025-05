per Mail teilen

Bad Wildbad wird an diesem Wochenende wieder zum Pilgerziel für große und kleine Lego-Freunde. Bei den vierten Schwarzwälder Klötzlestagen lassen Lego-Fans aus ganz Deutschland aus hunderttausenden der kleinen Bausteine ganze Welten entstehen.

Einmal auf dem Hockenheimring ein paar Runden drehen, einmal in den Weltraum fliegen, und dann noch eine Zeitreise ins Mittelalter – undenkbar? In Bad Wildbad ist das alles an diesem Wochenende möglich. Bei den Schwarzwälder Klötzlestagen im Forum König-Karls-Bad werden faszinierende Miniaturwelten aus zigtausend Legosteinen aufgebaut. Lego-Fans aus ganz Deutschland zeigen dort ihre zum Teil mehrere Quadratmeter großen Kreationen.

Wolfgang Schubert setzt eine moderne Großstadt aus Lego-Modulen zusammen. SWR Peter Lauber

Mittelalter-Stadt aus hunderttausenden Legosteinen

Einer von ihnen ist Gunther Geiger. Der 46-jährige aus Neustadt an der Weinstraße hat bereits bergeweise Umzugskartons in das historische König-Karlsbad geschleppt. Darin vorgefertigte Lego-Module einer mittelalterlichen Stadt mit Burganlage. Nach und nach packt Geiger die Teile aus und setzt sie auf einer vier mal vier Meter großen Tischplatten zusammen. Ein Großteil der Wehranlage steht bereits, bewacht von hunderten Lego-Soldaten.

Noch in Kisten verstaut sind ein Thronsaal, eine Kaserne, ein großer Dom, ein Zirkus, mehrere Marktplätze, dazu tausende von Figuren. Seit 30 Jahren baue er an seiner Mittelalter-Stadt, erzählt Gunther Geiger. Wie viele Legosteine er darin verbaut hat, kann er nur schätzen: "Irgendwo zwischen einer halben und einer Million liegen wir bestimmt."

Ich hab vor 40 Jahren meine erste Lego-Burg bekommen. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört zu bauen.

Baut seit 30 Jahren an seiner mittalterlichen Stadtanlage: Gunther Geiger aus Neustadt/Weinstraße. SWR Peter Lauber

Eine eigene Wohnung nur für die Legosteine

Auch Tino Pelka aus Leipzig ist seit seiner Kindheit mit dem Lego-Virus infiziert. Im Raum nebenan baut er mit zwei Helfern eine sieben Meter lange Lego-Eisenbahnanlage auf. Ja, er sei schon ein Legoverrückter, gibt er zu. Das gehe so weit, erzählt er, dass sein Zuhause irgendwann dermaßen mit Bausteinen vollgestopft war, dass er sich eine Zweitwohnung habe suchen müssen - zum Wohnen.

Das hat mich als Kind fasziniert und die Faszination hat nie nachgelassen. Es ist nur immer mehr geworden im Laufe der Zeit.

Für seine Lego-Landschaften hat Tino Pelka aus Leipzig zuhause eine eigene Wohnung. SWR Peter Lauber

Etwa ein Dutzend Aussteller werden am Wochenende die Herzen von großen und kleinen Lego-Fans höher schlagen lassen, verspricht, Kerstin Walker vom Modellbauverein LBRICK aus Leipzig, der die Klötzlestage ausrichtet. Zu bewundern seien unter anderem auch eine 35 Quadratmeter große Nachbildung des Hockenheimrings, eine Pirateninsel, zahlreiche Charaktere aus der Star-Wars-Galaxie, eine echte Jukebox und viele weitere Lego-Kreationen.

25-Meter-Anlage befördert Bälle im Kreis

Eine Besonderheit ist die 25 Meter lange sogenannte GBC-Anlage ("Great Ball Conception") von Michael Kämmerer aus Bonndorf. Sie besteht aus 24 auf einem Rundparcours aufgebauten Apparaturen, die kleine Bälle im Kreis transportieren. Mit seinen Bauten wolle er Ende des Jahres in Hamburg an einem Weltrekordversuch teilnehmen, erzählt Kämmerer. Dort soll mit mehr als 800 Aufbauten die größte GBC-Anlage der Welt entstehen.

Auf einer GBC-Anlage werden kleine Bälle im Kreis transportiert. Michael Kämmerer vor dem noch halbfertigen Parcours. SWR Peter Lauber

Viele Möglichkeiten zum Selberbauen bei den Klötzlestage in Bad Wildbad

Die Ausstellung bietet auch zahlreiche Möglichkeiten, selbst mit Legosteinen kreativ zu werden. So können Bastler aus Modulen eine Burg oder eine Weltraumbasis bauen oder mit 12.000 Legosteinen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ein Lego-Flohmarkt sowie Gewinnspiele runden das Programm ab.

Die vierten Schwarzwälder Klötzlestage im Bad Wildbader Forum Königs-Karls-Bad sind am Samstag, 3. Mai und Sonntag, 4. Mai jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.